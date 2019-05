Wrocław. Koncert Muzyki Filmowej w Hali Stulecia. Zobacz, kiedy

11 i 12 października w Hali Stulecia we Wrocławiu Polska Orkiestra Radiowa pod dyrekcją Macieja Sztora wykona Koncert Muzyki Filmowej poświęcony twórczości Hansa Zimmera. Partie solowe zaśpiewa Anna Lasota, a narrację poprowadzi Magda Miśka-Jackowska z RMF Classic. Całość wzbogacą fragmenty filmów na ekranie kinowym.

Podczas wrocławskich koncertów zaprezentowane zostaną oryginalne suity orkiestrowe m.in. z takich kinowych hitów jak: „Gladiator", „Incepcja”, „Interstellar”, „Trylogia Batmana”, „Twierdza” oraz „Piraci z Karaibów”. Specjalnie dobrany autorski repertuar pozwoli docenić bogactwo stylistyczne i talent jednego z najwybitniejszych współczesnych twórców muzyki filmowej.

Hans Zimmer to bez wątpienia jeden z najsłynniejszych kompozytorów muzyki filmowej. Stworzył ścieżki dźwiękowe do ponad 150 obrazów - od kasowych superprodukcji, przez seriale i filmy dokumentalne do niszowych projektów. Mistrzowska umiejętność ilustracji obrazu za pomocą szerokiego spektrum muzycznych barw to wizytówka niemieckiego kompozytora, który jako pierwszy w historii kina osiągnął status międzynarodowej gwiazdy.

Przełomem w karierze kompozytorskiej Zimmera była fenomenalna oprawa muzyczna do kultowej animacji Disneya „Król lew”. Po tym sukcesie lawinowo posypały się zlecenia, między innymi na muzykę do „Karmazynowego przypływu” Tony’ego Scotta czy thrillera sensacyjnego „Twierdza” w reż. Michaela Baya. Niezwykle poruszająca była muzyka do „Gladiatora” Ridleya Scotta. Album soundtrackowy z tego filmu przez wiele miesięcy utrzymywał się na liście światowych bestsellerów. Nie mniejszą popularnością cieszyły się ścieżki dźwiękowe do filmów „Piraci z Karaibów”, „Pearl Harbor”, „Ostatni samuraj”, czy „Kod da Vinci”. Tak jak ścieżki dźwiękowe do „Incepcji” i trylogii „Batmana” charakteryzowały się silnie wyeksponowanymi perkusjonaliami i eksperymentalną w formie muzyczną akcją, tak muzyka do „Interstellar” zaskakiwała subtelnością.