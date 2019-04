Wielka popularność "małpek". Alkohol w małych buteleczkach kupują dziennie 3 miliony osób!

Mała wódka wykreowała nowe zachowania, sposoby użycia i zwyczaje konsumentów oraz ich stosunek do picia alkoholu. Firma Synergion przygotowała raport na temat „małej wódki” i zmian, które powoduje w zachowaniach konsumentów.

- Jak słuchałem tego raportu, to wyobraziłem sobie, że może będzie pojawi się takie zaspokojenie tego, co potrzebne jest nam do „zdrowego” stymulowania emocji, ale pamiętajmy, że picie alkoholu to nie jest zło. Sporo ludzi pije i się nie uzależnia- tłumaczy w rozmowie z AIP dr Adam Kłodecki, Specjalista Psychoterapii Uzależnień.- Tego typu produkt, powszechny i łatwo dostępny na rynku w małych opakowaniach, ale to jest fantazja, może wpłynąć na to, że nie będzie takiej potrzeby uzupełniania tego, co mamy w organizmie o jakieś inne dawki alkoholu. To jest hipoteza życzeniowa i ja bym się ucieszył, gdyby tak było- dodaje.