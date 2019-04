WHO: Liczba przypadków odry potroiła się od początku 2019 roku

WHO ostrzega przed wzrostem zachorowań na odrę

— Jesteśmy w punkcie kulminacyjnym kryzysu odry na świecie, a część winy za to ponosi mnożenie mylnych lub sprzecznych informacji na temat szczepionek chroniących przed chorobą — ogłosił w rozmowie z CNN szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Jego zdaniem wzrost zachorowań na odrę można znacząco ograniczyć przez masowe szczepienia MMR. Obecnie około 85 proc. populacji jest zaszczepionych przeciwko odrze. To jednak za mało, by zapobiec epidemiom, przed którymi ochronę może dać zaszczepienie około 95 proc. populacji.

Przez brak odpowiedniej liczby osób zaszczepionych przeciwko odrze, epidemia tej choroby zagraża Demokratycznej Republice Konga. Podobne ryzyko obserwuje się na Madagaskarze oraz w Kirgistanie. Eksperci z WHO szacują, że dzięki szczepieniom MMR od 2000 roku udało się ocalić życie około 20 mln ludzi na świecie.

Szczepienia najlepszą ochroną przed odrą

Odra jest wysoce zaraźliwą chorobą wirusową, która może doprowadzić do poważnych powikłań, m.in. zapalenia płuc, ucha środkowego, mięśnia sercowego, a także zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. Rozprzestrzenia się drogą kropelkową lub przez bezpośrednią styczność z osobami zarażonymi.

Do pierwszych objawów wskazujących na odrę jest gorączka, silny kaszel, światłowstręt, zapalenie spojówek, nieżyt z nosa oraz wysypka. Jednym z najskuteczniejszych sposobów ograniczających ryzyko zachorowania są szczepienia ochronne MMR (przeciwko odrze, śwince i różyczce).

Przed dramatycznym wzrostem zachorowań na odrę już w 2018 roku ostrzegała Komisja Europejska.