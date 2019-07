Wasze pytania do ZUS - emerytura z Karty Nauczyciela

Kto może otrzymać świadczenie kompensacyjne czy rekompensatę za pracę nauczycielską? Dodam, że od 2006 roku przebywam na emeryturze nauczycielskiej, na którą przeszłam z Karty Nauczyciela.

Rekompensata przysługuje osobie ubezpieczonej urodzonej po 31 grudnia 1948 roku, jeżeli udowodniła, co najmniej 15 lat okresu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze do 31 grudnia 2008 roku. Poza tym praca ta musi być w pełnym wymiarze czasu pracy. Rekompensata przysługuje osobie, która nie ma ustalonego prawa do emerytury wcześniejszej, w tym emerytury nauczycielskiej. Z kolei nauczycielskie świadczenie kompensacyjne przysługuje nauczycielom, którzy: posiadają okres składkowy i nieskładkowy wynoszący, co najmniej 30 lat, w tym, co najmniej 20 lat wykonywania pracy nauczycielskiej „przy tablicy” w wymiarze, co najmniej ½ obowiązkowego wymiaru zajęć, osiągnęli wiek wymagany przez ustawę, który wynosi w latach 2019 -2020 55 lat dla kobiety i 58 lat dla mężczyzny, rozwiązali na swój wniosek stosunek pracy. W związku z tym, że od 2006 roku ma pani ustalone prawo do emerytury wcześniejszej z Karty Nauczyciela, żadne z tych świadczeń pani nie przysługuje.