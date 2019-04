Wakacje, samochód, a może kurs - na co młodzi ludzie wydaliby ekstra 20 tys. zł?

Młodzi zdecydowanie bardziej wolą kupować, niż oszczędzać czy inwestować – wynika z badania przeprowadzonego dla Provident Polska. Na temat dodatkowych 20 tys. złotych wypowiedzieli się także młodzi przechodnie z Gdańska, pytani o to w sondzie przeprowadzonej przez Youtuberów z kanału Co z tym hajsem?! Na co więc wydaliby najwięcej pieniędzy?

Zdecydowanie najczęściej wśród pojawiających się odpowiedzi w badaniu Providenta były wakacje (aż 38 proc. wskazań). Co ciekawe, chętniej w podróż wybrałyby się osoby w wieku 25-30 lat, niż ich młodsi koledzy. Ci w wieku 18-24 lata, częściej wskazywali zakup samochodu lub skutera. W tych dwóch kategoriach rysuje się także wyraźny podział ze względu na płeć. Młode panie chętniej wyjechałyby na wakacje, a panowie częściej woleliby przeznaczyć ekstra środki na zakup pojazdu. Tylko co piąty młody respondent wskazał, że gdyby dysponował 20 tys. złotych w portfelu, zdecydowaną większość tej kwoty odłożyłby na lokatę – przeznaczyłby na ten cel średnio 15 tys. złotych. 18 proc. młodych zainwestowałoby dodatkowe środki tak, by przyniosły większy zysk w przyszłości. Najrzadziej młodzi wskazywali przekazanie środków na edukację (8 proc. wskazań) czy założenie swojej firmy (7 proc.). Hulajnoga, dobra impreza, sprzęt fotograficzny – oto pragnienia młodych Na temat dodatkowych 20 tys. złotych wypowiedzieli się również młodzi, podczas sondy przeprowadzonej na ulicach Gdańska przez Yotuberów z kanału Co z tym hajsem?! Odpowiedzi były zaskakujące, choć w dużej mierze potwierdziły wyniki badań przeprowadzonych przez Providenta. Młodzi wskazywali, że wydaliby nadwyżkę w swoim budżecie na podróże lub imprezy ze znajomymi. Byli również tacy, którzy zainwestowaliby w swoje pasje – fotografowanie (kupno dobrego aparatu), muzykę (zakup fortepianu) czy elektrotechnika (nowy miernik). Trochę o finansach dla opornych Jak rozsądnie lokować takie kwoty, jak wydawać z głową i oszczędzać na spełnianie marzeń – to pytania, na które z odcinka na odcinek odpowiadają Ola, Maksym i Szymon – Youtuberzy z videobloga Co z tym hajsem?! W obliczu dziesiątek komunikatów przekazywanych młodym przez „bardziej doświadczonych” dorosłych, autorzy projektu postanowili znaleźć atrakcyjniejszy sposób na edukację finansową. Postawili na video, gdzie ma podstawie własnych sukcesów i potyczek wprowadzają odbiorców w świat gospodarowania pieniędzmi. Wideo