W środę ruszy remont Jana Pawła II. Będą utrudnienia

- Zmianie ulegnie lokalizacja przystanków autobusowych oraz tras linii przebiegających przez ten odcinek ulicy. Informacje o zmianach wywieszone zostały na przystankach autobusowych - mówi Marcelina Falkiewicz, rzecznik prasowy prezydenta Lubina. - Prosimy stosować się do znaków drogowych i nowej organizacji ruchu. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i w miarę możliwości wybieranie innych tras przejazdów omijających miejsce prowadzenia robót.

Ale to nie jedyne zmiany jakie czekaja nas na ulicach Lubinach. - Od 22 lipca, w związku z prowadzonymi robotami związanymi z przebudową linii kolejowej nastąpi zamknięcie przejazdu kolejowego na ulicy 1-go Maja i Chocianowskiej z częściowym zamknięciem tej ulicy do ul. Bolesławieckiej. Jednocześnie otwarty zostanie przejazd kolejowy na ul. Stary Lubin - dodaje Falkiewicz. - Za utrudnienia w ruchu przepraszamy. Prosimy o zachowanie ostrożności i stosowanie się do znaków drogowych oraz do korzystania z wyznaczonych objazdów.