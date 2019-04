W Serbach koło Głogowa paralotniarz spadł na linię średniego napięcia [AKTUALIZACJA]

Do wypadku doszło około godziny 20, w okolicy dawnego poligonu w Serbach. Z niewyjaśnionych na razie przyczyn paralotniarz spadł na linię energetyczną średniego napięcia. Jak ustaliliśmy, mężczyzna zdołał się sam uwolnić i jest bezpieczny na ziemi.

Na miejscu pracują służby ratunkowe i pogotowie ratunkowe, a także energetyczne.

[AKTUALIZACJA]

Paralotniarz to 58-letni mieszkaniec Głogowa. W chwili podchodzenia do lądowania na wyznaczonym w pobliżu Serbów lądowisku, doszło do awarii urządzenia. Podczas lądowania awaryjnego skrzydło paralotni zaczepiło o linię energetyczną, a paralotniarz zawisł na swojej uprzęży. Na ratunek pospieszyli mu koledzy, z którymi odbywał loty nad okolicą. Pomogli wypiąć się z siedziska i osunąć na ziemię. Jednak upadek z około dwóch metrów sprawił, że 580latek uskarżał się na ból kręgosłupa. Karetka pogotowia zabrała go do szpitala, ale po badaniach wyszedł do domu na własną prośbę.

– Zdarzenie zostało zgłoszone do Komisji Badań Wypadków Lotniczych – wyjaśnia Bogdan Kaleta, oficer prasowy głogowskiej komendy policji.