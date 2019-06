W Rudnej więcej specjalistów? Ogłoszono przetarg na usługi medyczne!

- Chcielibyśmy rozszerzyć ofertę o nowe specjalizacje, ale także zwiększyć ilość dyżurów lekarzy podstawowej opieki medycznej – mówi Adrian Wołkowski, wójt gminy Rudna.

Obecnie w przychodniach w Rudnej i Chobieni funkcjonują poradnie: otolaryngologiczna, rehabilitacyjna, ginekologiczno-położnicza, internistyczna, kardiologiczna i diabetologiczna.

- Docierają do nas sygnały, że dotychczas świadczone usługi medyczne nie zaspokajają potrzeb mieszkańców gminy Rudna. Przy wielu schorzeniach nadal trzeba jeździć do Lubina. Endokrynolog, urolog, ortopeda czy pulmonolog – to od dawna oczekiwane specjalizacje. Pracujemy obecnie nad specyfikacją przetargową, by zawrzeć w niej dodatkowe usługi medyczne, ale również wydłużyć czas pracy lekarzy pierwszego kontaktu. Z pewnością wszystkich problemów nie rozwiążemy od razu, ale zrobimy wszystko, by wachlarz usług był jak najszerszy. To zadanie, na które z pewnością w budżecie gminy znajdą się środki finansowe, bo – jak wiadomo – koszty specjalistycznej opieki medycznej pokrywa samorząd – zapewnia Adrian Wołkowski.