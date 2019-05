Majówka Historyczna 2019 | 1.05.2019 | Zamek Kliczków

Maj to wyjątkowy miesiąc w roku, podczas którego do Kliczkowa przybywają rycerze, husarze, ułani i inni zbrojni, aby przenieść się w czasie do zaprzeszłych stuleci. Corocznie w Zamku Kliczków organizowana jest wielka Majówka, a w tym roku będzie to wydarzenie wyjątkowe! Spędź maj...