W Lubinie rusza Akcja Lato! Zobacz jakie atrakcje czekają na najmłodszych

Wakacje z RCS na dobre przywitane zostaną w niedzielę 23 czerwca, kiedy to odbędą się Otwarte Mistrzostwa Lubina we Wrotkarstwie z Natalią Czerwonką. Impreza odbędzie się na torze do jazdy szybkiej RCS, punktualnie o godz. 12:00.

W sumie w okresie od czerwca do sierpnia zaplanowano aż 30 bezpłatnych imprez w 14 różnych dyscyplinach sportowych, na które organizatorzy zapraszają dzieci i młodzież z Lubina i okolic. Do wyboru będzie m.in pływanie, wspinaczka, sporty plażowe, gry i zabawy na kręgielni, a także zajęcia z piłki ręcznej poprowadzone przez Kaję Załęczną czy też nauka srzelania z broni pneumatycznej.

Każde dziecko, spędzające wakacje w mieście, serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy z RCS. Zajęcia dostosowane są do wieku i umiejętności, a przede wszystkim są świetną alternatywą dla komputera, okazją do poprawy kondycji fizycznej czy nawiązania nowych przyjaźni.