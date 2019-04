W kolejce po słuch – Stowarzyszenie Słyszeć bez Granic apeluje do Ministra Zdrowia

To najważniejsze i największe wydarzenie dla osób niesłyszących z implantem słuchowym. Biorą w nim udział oprócz pacjentów z rodzinami wybitni lekarze różnych specjalizacji, przedstawiciele WHO, pedagodzy, logopedzi, pracodawcy osób niesłyszących. W czwartek przedstawiciele Stowarzyszenia Słyszeć bez Granic wystosowali list otwarty do Ministra Zdrowia z konkretnymi postulatami. Dotyczą one, m.in. skrócenia kolejki pacjentów czekających na wymianę zużytego procesora dźwięku, wprowadzenia obowiązku wymiany procesora po 5 latach użytkowania i zwiększenia ilości procedur wszczepiania implantów słuchowych w Polsce z 800 obecnie do 1500 osób rocznie oraz zwiększenia liczby implantacji wśród seniorów. W Polsce na szczęście koszt implantów słuchowych i ich wszczepienia jest w całości pokrywany przez NFZ. Ale niektórzy pacjenci zakwalifikowani do wszczepienia muszą czekać dłużej niż powinni.

- Chcemy, aby ten czas wynosił nie dłużej niż 3 miesiące od zakwalifikowania do zabiegu, niezależnie od wieku pacjenta– podkreśla Adrian Szatkowski, prezes Stowarzyszenia Słyszeć bez Granic.

Przy implantacji osoby, która nie słyszy, upływ czasu ma kluczowe znaczenie.

- Głuchota wrodzona i jej leczenie to walka z czasem. Im wcześniej się je rozpocznie, tym większe są szanse na normalny rozwój dziecka – uważa prof. Witold Szyfter, kierownik Katedry i Kliniki Otolaryngologii i Laryngologii Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu i współorganizator Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u noworodków i WOŚP.

Lekarze podają przykłady. Dziecko głuche, które zostanie zaimplantowane w wieku dopiero 4 lat ma tylko 20 proc. szans na normalny rozwój i pójście do szkoły w terminie. W Polsce dzieci ze zdiagnozowaną wrodzoną głuchotą implantuje się na ogół w wieku 12 miesięcy. Dotyczy to zresztą również osób dorosłych, bo nie ma górnej granicy wieku przy implantacji.

Przedstawiciele stowarzyszenia w liście do Ministra Zdrowia kładą nacisk również na problem szybszej wymiany zużytych procesorów dźwięku. – Domagamy się niezwłocznej wymiany procesorów u około 3,5 tys. pacjentów, których urządzenia mają powyżej 5 lat i zwiększenia budżetu na zlikwidowanie obecnej kolejki – mówi Adrian Szatkowski.

A to, że budżet na implantację i wymiany procesorów jest za mały potwierdza dr Józef Mierzwiński, ordynator Oddziału Otolaryngologii Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy, jeden z uczestników sympozjum.

- Nieraz musimy podejmować decyzję czy wszczepiać pacjentowi kolejny implant czy wymieniać zużyty procesor dźwięku na nowy, bo od lat dostajemy tyle samo środków do podziału – przyznaje dr. Mierzwiński. Gdy procesor dźwięku szwankuje i pacjent przestaje słyszeć, przestaje też normalnie funkcjonować. Nie może uczyć się lub pracować. Jakub Śledź, zawodowy kierowca cierpiący na głuchotę przyznaje, że tylko dzięki implantowi może aktywnie wykonywać swój zawód.

O tym, jak ważne jest dla rozwoju dziecka głuchego, by szybko mogło mieć kontakt słuchowy z otoczeniem zwraca uwagę znana psycholog i terapeutka Maria Rotkiel.

- Dla dziecka, które nagle nie słyszy jest to doświadczenie traumatyczne. Szkody w rozwoju mogą być trudne do odrobienia, zwłaszcza w rozwoju emocjonalnym. Choć bardzo ważne też są kwestie społeczne, m.in. utrata kontaktu z rówieśnikami – podkreśla Maria Rotkiel.

W Polsce jest ok. 10 tys. osób korzystających z implantów słuchowych, z czego połowę stanowią dzieci i młodzież, a ok. 3,5 tys. z nich jest skazana na używanie procesorów starej generacji.

Trwające Sympozjum EURO-CIU poświęcone jest szeroko rozumianej problematyce głuchoty w Europie i na świecie, najlepszych metod wykrywania wad słuchu i ich leczenia, systemu opieki nad osobami z wadą słuchu i problemie finansowania leczenia głuchoty przy pomocy implantów słuchowych.

