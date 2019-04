UWAGA! Złodzieje kradną pieniądze z pomocą bankomatów!

Osoby chcące ograbić nas z naszych oszczędności nie posiadają żadnych skrupułów w dążeniu do celu. Znajdą sposoby, by okraść nas w najmniej spodziewanych okolicznościach. - Przykładem takiego działania jest modyfikacja bankomatu w taki sposób, by klientowi chcącemu podjąć swoje środki z bankomatu wydawało się, że w przypadku nie dojścia do skutku wypłaty gotówki, pieniądze w ogóle nie opuściły urządzenia, a ich konto nie zostało tym samym obciążone - powiedziała nam Sylwia Serafin z KPP Lubin. - W kilku przypadkach, jakie odnotowano na terenie naszego województwa sprawcy zmodyfikowali bankomaty w taki sposób, by nie wydawały one pieniędzy. Następnie obserwowali całą sytuację czekając, aż pojawi się osoba chętna do wybrania gotówki. Pokrzywdzeni nie otrzymując pieniędzy po chwili zdezorientowani odchodzili od urządzenia. Wtedy przestępcy podchodzili do bankomatu i wyciągali zatrzymane pieniądze.

Policjanci apelują o zachowanie ostrożności przy podejmowaniu środków pieniężnych z bankomatów. Aby zmniejszyć ryzyko utraty naszych oszczędności w chwili ich wypłaty, powinniśmy zwrócić uwagę na kilka szczegółów dotyczących pracy i wyglądu bankomatu.

- Zanim wypłacimy gotówkę, powinniśmy sprawdzić, czy w miejscu, w którym wydawane są z niego środki płatnicze, nie ma doczepionych elementów wystających poza obudowę, np. w formie nakładek. Starajmy się w miarę możliwości wypłat dokonywać w bankomatach zlokalizowanych w oddziałach lub w miejscach, w których funkcjonuje stały monitoring - dodaje policjantka. - W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących przebiegu transakcji powiadommy od razu bank. Jeżeli nabraliśmy pewności, że zostaliśmy okradzeni, skontaktujmy się z policją.

Czasem niewypłacenie przez bankomat gotówki może wynikać z awarii urządzenia, jednak gdy dojdzie już do takiej sytuacji, powinniśmy bliżej przyjrzeć się jego detalom i w zależności od spostrzeżeń powiadomić instytucję finansową oraz służby. Niezależnie od tego, starajmy się na bieżąco weryfikować ilość przeprowadzanych na naszych kontach transakcji i sprawdzać, czy wszystkie z nich kojarzymy i rzeczywiście przebiegły one wedle naszej wiedzy pomyślnie.