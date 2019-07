Ukrywał się przed policją i „zarobił" na drugi wyrok

Policjanci wydziału kryminalnego lubińskiej komendy w wyniku pracy operacyjnej ustalili miejsce pobytu 24-letniego mężczyzny, który poszukiwany był przez Sąd Rejonowy w Lubinie do odbycia kary jednego roku i dwóch miesięcy pozbawienia wolności. Do zatrzymania doszło w jednym z mieszkań na terenie miasta.

- Jak się okazało, podejrzany ukrywając się przed wymiarem sprawiedliwości, nadal zajmował się przestępczym procederem. W trakcie wykonywania czynności z zatrzymanym, policjanci przedstawili mu zarzuty kradzieży telefonu komórkowego, sprzętu elektronicznego i roweru - powiedziała nam Sylwia Serafin, oficer prasowy KPP Lubin. - Sprzęt elektroniczny został odzyskany przez funkcjonariuszy. Znajdował się w jednym z lombardów w Lubinie.

24-latek został już przewieziony do Zakładu Karnego we Wrocławiu. Dodatkowo czeka go proces za kolejne przestępstwa. Za czyny, których dopuścił się w warunkach recydywy, może mu grozić do 8 lat pozbawienia wolności.