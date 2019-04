Ukradł samochód, ale zbyt długo się nim nie cieszył

Policjanci z Referatu Kryminalnego Komisariatu Policji w Chojnowie w niespełna kilka godzin ustalili sprawcę kradzieży pojazdu marki Mercedes Vito, który został skradziony na terenie Chojnowa.

- Kiedy funkcjonariusze zapukali do mieszkania 24-latka, był on zupełnie zaskoczony ich wizytą. Mężczyzna od razu przyznał się do kradzieży Mercedesa - powiedziała Jagoda Ekiert z KMP Legnica. - Szybkie działania kryminalnych pozwoliły na odzyskanie auta w całości i przekazanie prawowitemu właścicielowi.

Podejrzewając, że mieszkaniec gminy Chojnów może mieć na koncie inne podobne kradzieże przepytali go na tą okoliczność. - W rezultacie 24-latkowi udowodniono jeszcze zabór przęseł ogrodzeniowych na szkodę jednej z firm w Chojnowie o wartości 1,4 tys. zł. W oparciu o zebrany materiał dowodowy podejrzany usłyszał zarzuty kradzieży, za które grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności - dodaje policjantka.