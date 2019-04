Uciekł ze szpitala w piżamie i piechotą wracał do domu...

- Patrol natychmiast udał się we wskazanym kierunku, gdzie zlokalizował wskazaną osobę. Mężczyzna oświadczył, że wraca na piechotę ze szpitala we Wrocławiu do Świebodzic gdzie zamieszkuje. Szybko ustalono, że osoba ta opuściła samowolnie szpital we Wrocławiu i nie dotarła do miejsca zamieszkania. W związku z powyższym mężczyzna ten był już poszukiwany przez policję - relacjonują mundurowi.

O zdarzeniu powiadomiono żonę uciekiniera, która osobiście odebrała męża i razem, bezpiecznie udali się do domu.