Trzy miesiące aresztu dla zabójcy. Pozostali usłyszeli zarzut nieudzielenia pomocy [ZDJĘCIA, FILM]

Do tragicznych w skutkach zdarzeń doszło w miniony piątek w nocy. Jakub Z. ze swoimi znajomymi byli na nocnym maratonie w kinie. Około północy chłopiec razem z dwoma niewiele starszymi koleżankami znaleźli się na terenach zielonych przy Wzgórzu Zamkowym. Wtedy podeszło do nich trzech mężczyzn w wieku od 20 do 23 lat.

Między 14-latkiem, a głównym oskarżonym doszło do sprzeczki. Obaj oddalili się od pozostałych osób by „konflikt” rozwiązać siłowo. Po chwili wrócił tylko Karol F., który powiedział kolegom, że dźgnął nożem chłopaka. Po tym cała trójka, jak wynika z ustaleń śledczych, poszła na pobliską działkę na grilla.