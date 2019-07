Trwa przebudowa ulicy Wita Stwosza w Ścinawie [ZDJĘCIA]

PTB Sp. z o.o. przygotowało podbudowę dla nawierzchni i już rozpoczęło jej asfaltowanie. W ramach kompleksowej realizacji zadania wykonane zostaną: odwodnienia, zjazdy oraz dojścia do posesji. Ulica po zakończeniu prac będzie miała 5 metrów szerokości i pełniła będzie funkcję pieszo-jezdną. Koszt inwestycji, zgodnie z umową z wykonawcą, wyniesie 147.600,00 zł.

– Przebudowa Wita Stwosza nawiązuje do zmodernizowanej niedawno przez powiat lubiński ulicy Legnickiej, realizowane przez gminę zadanie zamknie sprawę inwestycji na drogach publicznych obsługujących gospodarstwa domowe w tej części Ścinawy. Samorządowi udało się zabezpieczyć w budżecie środki na ten cel, wówczas przystąpiliśmy do działania. Dotychczas ulica Wita Stwosza była drogą gruntową, z pewnymi ograniczeniami. Realizowany projekt przebudowy został dostosowany do potrzeb mieszkańców i uwzględnia rozwiązania oraz ograniczenia wynikające choćby z szerokości drogi, cały odcinek oznaczony będzie jako strefa zamieszkania – tłumaczy Przemysław Linda, kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju w ścinawskim urzędzie.