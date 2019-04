Te maluchy szukają kochających domów [ZDJĘCIA]

Dwa 6-tygodniowe maluchy szukają nowego domku. Szczeniaki są obecnie pod opieką Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Lubinie. Ich mamą jest łagodna i przecudowna Łatka, która już znalazła swój dom. Teraz czas na jej dzieci!

Sunia - czarno-biała i piesek - czarno-brązowy. Jeżeli ktoś chciałby zaopiekować się maluchami może się skontaktowac z lubińskim TOZ pod numerami telefonów: 667 308 158 lub 669 323 785. Obowiązuje umowa adopcyjna.

Trzy suczki po dużej mamusi (suczka z wyglądu przypomina owczarka z husky) - wiek około 6 tygodni.

TOZ Lubin apeluje również o pomoc. "Po raz kolejny zwracamy się do Was z OGROMNĄ prośbą o wsparcie! Pod naszą opieką jest wiele zwierzaków, a każdy z nich potrzebuje jedzenia, opieki i ...sterylizacji. Działamy dzięki Wam, staramy się reagować na każde Wasze zgłoszenie, staramy się pomóc, opiekować, szukać domów i wspierać tam gdzie nasza pomoc jest niezbędna. Aktualnie środki się praktycznie skończyły, a zwierzaków przybywa..

Pomóżcie:

- Wpłatą na konto

- korzystaniem z bazarków

- przekazaniem jedzenia dla psiaków i kociaków (najlepiej z pominięciem najtańszych worków z marketów, to jest coś w rodzaju chrupek kukurydzianych bez żadnych substancji odżywczych, jedynie zapycha brzuszki)

- udostępnieniem postów.