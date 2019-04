Te maluchy możecie już zobaczyć na wybiegu w lubińskim ZOO! [ZDJĘCIA, FILM]

Wiosnę czuć i widać już wszędzie! Dobra pogoda pozwala na to by małe kózki karłowate, które niedawno urodziły się w lubińskim ZOO mogły bawić się na zewnątrz. Te urocze maluchy to nie wszystkie nowe zwierzęta jakie niebawem pojawią się w ZOO. Już wylęgły się małe gęsi gęgawy. Czekamy również na świnki maskowe! A tymczasem zobaczcie jak kozy radośnie bawią się na wybiegu!