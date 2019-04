Takie cuda już niedługo będziemy mogli podziwiać w lubińskiej papugarnii! [ZDJĘCIA]

Znalezione w sieci. Przewożą śpiące niedźwiadki... [ZOBACZCIE FILMIK!]

Mamy dla Was coś na deser, a dostarczać będziemy go regularnie... W cyklu "Znalezione w sieci" będziemy udostępniać ciekawostki, którymi żyje internet, ale nie tylko. Będą to zdjęcia, filmy, memy. Wszystko, by sprawić Wam przyjemność, wywołać uśmiech, rozczulić. Dziś: śpiące nied...