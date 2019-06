Tak wygląda lubińska stacja PKP na kilka dni przed przyjazdem pociągu [ZDJĘCIA]

W sobotę czeka nas wielka feta z okazji powrotu kolei do Lubina. Będzie koncert, orkiestra, występy i mnóstwo zabawy. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Lubina na to wydarzenie. Warto powitać pierwszy pociąg, który ma przyjechać na lubińską stacje PKP. A w niedzielę rano wyruszy stąd pierwszy pociag do Wrocławia. Tymczasem zobaczcie jak wygląda stacja tuż przed jej oddaniem do użytku.

