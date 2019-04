Tak wygląda jeden z wagonów Kolei Dolnośląskich! Zobacz, gdzie go spotkasz [ZDJĘCIA]

„Zielony Wagon” zachwyca i podróżni, którzy do niego wsiadają są co do tego zgodni. Ta niezwykła inicjatywa nie jest przypadkowa. Zobaczcie dlaczego akurat teraz ten niezwykły skład jeździ po dolnośląskich torach.

„Zielony Wagon" to promocja zbliżającego się XXXI Festiwalu Kwiatów i Sztuki w Zamku Książ w Wałbrzychu, który odbędzie się w dniach 30.04-03.05.2019 r., a także oferty turystycznej Dolnego Śląska jako regionu do odkrycia. Zielony wagon po dolnośląskich torach będzie jeździł przez weekend. Oto jego rozkład jazdy. Piątek (26.04)

1. Wrocław Główny - 11:12 - Szklarska Poręba Górna - 14:19

2. Szklarska Poręba Górna - 14:31 - Wrocław Główny - 17:37

3. Wrocław Główny - 17:49 - Bolesławiec - 19:21

4. Bolesławiec - 19:36 - Wrocław Główny - 21:08 Sobota (27.04):

1. Wrocław Główny - 05:18 - Międzylesie - 07:49

2. Międzylesie - 08:01 - Wrocław Główny - 10:22

3. Wrocław Główny 11:49 - Bolesławiec - 13:21

4. Bolesławiec 13:33 - Wrocław Główny - 15:04

5. Wrocław Główny 16:50 - Lichkov - 19:29

6. Lichkov - 19:59 - Wrocław Główny - 22:30 Niedziela (28.04):

1. Wrocław Główny - 04:43 - Lubań Śląski - 07:15

2. Lubań Śląski - 07:27 - Wrocław Główny - 09:39

3. Wrocław Główny - 14:47 - Węgliniec - 16:35

4. Węgliniec - 16:47 - Wrocław Główny - 18:34

5. Wrocław Główny - 18:49 - Legnica - 19:44