Tadeusz Kielan obiecał wsparcie dla mieszkańców, którzy protestowali na torach [ZDJĘCIA]

Przypomnijmy, że chodzi o konsekwencje prawne jakie ponieśc mogą uczestnicy protestu w Raszówce, ktorzy walczyli o to by pociągi relacji Lubin – Wrocław zatrzymywały się także w ich wsiach, a nie jak chciał prezydent Lubina - dopiero w Legnicy.

Wezwania na lubińską komendę otrzymało do tej pory 24 mieszkańców Raszówki. Przesłuchiwani są w związku z artykułem 97 Kodeksu Wykroczeń, który mówi o tym, że „Uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu (...), która wykracza przeciwko innym przepisom ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie, podlega karze grzywny do 3.000 złotych albo karze nagany”.

Na spotkaniu w raszówce obecny był również Robert Borzych mieszkaniec Gorzelina, jeden z inicjatorów protestu, którego z powodów osobistych nie było w Raszówce 8 czerwca. Jest on przekonany, że nie protestujących należy ścigać, ale prezydenta za mowę nienawiści. - Wiedzieliśmy, że cel jest słuszny, ale nikt z nas chyba nie przypuszczał, że rozkład jazdy uda się zmienić w tak krótkim czasie. Ale pamiętamy co mówił prezydent, że ktoś ukradł mu pociąg i on tych ludzi złapie i solidnie wybatoży. Prezydent Lubina na pewno ma swoje sumienie, ale z całą pewnością są powołane w naszym kraju służby, które powinny takie wypowiedzi ścigać, bo jest to ewidentne nawoływanie do mowy nienawiści - mówi Robert Borzych.