Sześć miesięcy więzienia dla księdza pedofila z Lubina. Molestował 13-latkę

Dzisiaj przed lubińskim sądem rejonowym zapadł wyrok w sprawie księdza oskarżopnego o molestowanie 13-latki. Proces toczył się za drzwiami zamkniętymi. Sąd nie ujawnił również uzasadnienia swojej decyzji, ale nie miał najmniejszych wątpliwości co do winy oskarżonego.

- Sąd uznaje oskarżonego Marka C. za winnego tego, że w okresie od 2016 roku do 17 października 2017 roku w Raszówce rejonu lubińskiego, Białej rejonu częstochowskiego oraz podczas wspólnych wyjazdów zagranicznych do Czech i Chorwacji trzykrotnie dopuścił się innych czynności seksualnych wobec małoletniej poniżej 15-roku życia - odczytała wyrok sędzia Magdalena Bielecka. - Za to sąd wymierza mu karę sześciu miesięcy pozbawienia wolności oraz karę dwóch lat ograniczenia wolności zobowiązując go do wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin w stosunku miesięcznym.