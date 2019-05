Świętowała 90-te urodziny wśród najbliższych! [ZDJĘCIA]

65-latek namawiał dziewczynki na seks w zamian za czekoladę

Zatrzymany przez policjantów mężczyzna namawiał małoletnie dziewczynki do czynności seksualnych, w zamian proponował czekoladę. Zaraz po zgłoszeniu trafił do policyjnego aresztu. Teraz odpowie za swoje zachowanie przed sądem, gdzie grozi mu kara do 12 lat pozbawienia wolności.