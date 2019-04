Święta to idealny czas dla przestępców. Policja ostrzega

Tradycyjnie już jak przed każdymi świętami, legnicka policja apeluje o szczególną ostrożność podczas przygotowań do Świąt Wielkanocnych. Pamiętajmy więc o zabezpieczeniu mieszkania lub domu. Nawet, gdy wychodzimy tylko do pobliskiego sklepu, sprawdźmy czy drzwi i okna są zamknięte. Nie zapominajmy o załączeniu dodatkowych zabezpieczeń (np. alarmu). W okresie bezpośrednio poprzedzającym święta dojazd do sklepu, zrobienie nawet małych zakupów i powrót do domu, zajmie nam dużo więcej czasu niż zazwyczaj. Możemy także poprosić zaufanych sąsiadów, aby zwrócili uwagę na to, co dzieje się z naszym domem/mieszkaniem w czasie, gdy nas nie ma.

Parkując pojazdy nie pozostawiajmy w nich w widocznym miejscu przedmiotów wartościowych. Pamiętajmy o dokładnym zamknięciu auta. Gdy będziemy pakować do niego zakupy, torebkę połóżmy w bagażniku, nie zostawiajmy jej w wózku, gdyż zajęci pakowaniem możemy nawet nie zauważyć, gdy ktoś ją nam ukradnie.

Zachowajmy również ostrożność podczas korzystania z transportu publicznego, w szczególności w pociągach, autobusach i tramwajach, a także na dworcach kolejowych, w portach lotniczych i na przystankach komunikacyjnych. Zaabsorbowani robieniem zakupów pamiętajmy o sprawowaniu właściwej opieki nad dziećmi, aby nie doszło do ich zaginięcia, o co nie jest trudno zwłaszcza w zatłoczonych centrach handlowych. Starajmy się unikać miejsc zatłoczonych i stale pilnujmy swojego bagażu. Nie pozostawiajmy go bez opieki, ani pod opieką przygodnie spotkanych osób.

Jak co roku w okresie przedświątecznym policjanci Komendy Miejskiej Policji w Legnicy, będą czuwali nad bezpieczeństwem. Pamiętajmy jednak, że w dużej mierze będzie ono zależało również od nas samych. Zadbajmy aby nadchodzące Święta były spokojne i bezpieczne.