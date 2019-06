Jest to szczenię – suczka w wieku ok. 5-ciu miesięcy, mieszaniec maści tricolor. Suczka jest ruchliwa i temperamentna, przyjazna w stosunku do ludzi i innych psów.

Właściciel zwierzęcia lub chętne do adopcji, odpowiedzialne osoby proszone są o kontakt z Urzędem Gminy w Lubinie (Referat Utrzymania Dróg) pod nr telefonu 76/ 8403160.