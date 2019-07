STS oficjalnym sponsorem Zagłębia Lubin

- Podpisanie umowy z Zagłębiem Lubin to kolejny etap realizacji naszej strategii rozwoju. STS to obecnie największy prywatny sponsor polskiego sportu. Jesteśmy oficjalnym partnerem reprezentacji Polski w piłce nożnej, wspieramy również kluby sportowe w całym kraju. Rozpoczęcie współpracy z Zagłębiem idealnie wpisuje się w plan kooperacji z najbardziej ambitnymi sportowcami i drużynami. Z całą pewnością podpisana umowa przełoży się na liczne korzyści zarówno dla naszej firmy, klubu, a także kibiców – mówi Mateusz Juroszek, prezes STS.

- Nawiązanie współpracy z tak renomowanym partnerem, jakim jest operujący w branży bukmacherskiej STS, to dla nas wielki powód do radości. Kooperacja z tak silną marką, to kolejny krok w dalszym rozwoju naszego klubu. To dla nas powód do dumy, że największy prywatny sponsor sportu w Polsce będzie inwestował swoje środki w nasz klub. Jesteśmy przekonani, że dzięki nawiązaniu współpracy obie strony osiągną w najbliższym czasie wiele korzyści. Niezwykle cieszymy się również, że ze współpracy Zagłębia Lubin z STS-em będą mogli skorzystać także kibice naszego klubu – komentuje Mateusz Dróżdż, prezes Zagłębia Lubin S.A.

Podpisana umowa obejmuje ekspozycję logotypu firmy w trakcie spotkań rozgrywanych w Lubinie m.in. na bandach stałych i LED oraz ściankach prasowych. Kontrakt przewiduje też publikację treści na stronie internetowej oraz współpracę w social mediach. Ponadto firma podczas wybranych meczów organizować będzie specjalną strefę kibica, a także będzie oferować specjalne zakłady na spotkania z udziałem Zagłębia Lubin. STS prowadzić będzie także specjalne aktywacje skierowane do klubu oraz kibiców – w tym wspólne akcje marketingowe.