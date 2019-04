Spider-Man z Lubina usłyszał 23 zarzuty [ZDJĘCIA]

Jak informuje lubińska policja, 23-latkowi udowodniono 23 przestępstwa na szkodę mieszkańców miasta. Wartość skradzionych przez niego przedmiotów to aż 61 tys. zł! Zdaniem funkcjonariuszy, mężczyzna z kradzieży czynił sposób na życie i stałe źródło dochodu...

Kradł to, co łatwo było spieniężyć, co było wartościowe i co mógł wynieść z piwnic, pomieszczeń gospodarczych, klatek schodowych, przedsiębiorstw, mieszkań... Bezpieczne nie były nawet rzeczy pozostawione na balkonach, bo lubinianin niczym Spider-Man wspinał się po nich i kradł zostawione tam przedmioty.

- Łupem sprawcy padały rzeczy mające jakąkolwiek wartość tj: kable, elektronarzędzia, rowery, wędki, narzędzia ogrodowe, przesyłki kurierskie, firmowa odzież. Policjanci odzyskali już część skradzionego mienia - wylicza asp. szt. Sylwia Serafin z KPP w Lubinie.

Jak wpadł? Policjanci zaskoczyli go na gorącym uczynku. - W chwili zatrzymania miał przy sobie skradzione chwilę wcześniej paczki kurierskie. Usłyszał już 23 zarzuty. Za kradzież z włamaniem grozi nawet 10 lat więzienia, a w przypadku powrotu do przestępstwa nawet 15 lat.