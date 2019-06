Śluby cywilne od czerwca odbywać się będą w ratuszu

- W Lubinie ślub cywilny co miesiąc zawiera od kilku do kilkunastu par - powiedziała nam Marcelina Falkiewicz, rzecznik prasowy prezydenta Lubina. - W miesiącach letnich, jak na przykład czerwiec czy sierpień chętnych par jest nawet 30 w miesiącu. Teraz ślub będą zawierać w ratuszu, co naszym zdaniem znacznie podniesie rangę takiego wydarzenia - dodaje rzeczniczka.

Pałacyk Ślubów położony przy ulicy Marii Skłodowskiej - Curie od zawsze kojarzył się z takimi uroczystościami. Budynek jest zabytkowy, ma wyjątkową architekturę i pięknie urządzone wnętrze.

- Nie jestem pewna czy lubiński ratusz to odpowiednie miejsce na takie uroczystości, wszystko zależy od tego jak ślub zostanie zorganizowany - mówi lubinianka Iwona Kowalczyk. - Pałacyk miał ten wyjątkowy klimat. Czy sala w ratuszu godnie go zastąpi? Zobaczymy.

Śluby na stałe mają być przeniesione do ratusza, a tymczasem budynek „pałacyku” przejdzie remont i zostanie wykorzystany do innych celów.