Śledczy zbadają kto zawinił tragedii pod ziemią

Znamy wyniki sekcji zwłok 10-letniej Kristiny. Są wstrząsające! Policja wciąż szuka pedofila i mordercy

Znamy wyniki sekcji zwłok 10-letniej Kristiny, którą przez blisko 11 godzin w Zakładzie Medycyny Sądowej we Wrocławiu wykonywali biegli. - Dziewczynka została brutalnie zamordowana. Miała liczne rany kłute klatki piersiowej oraz szyi. Obrażenia wskazują również na to, że była to ...