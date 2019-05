Schował się w łanach zboża. Nic mu to nie dało!

Policjanci z Komisariatu Policji w Ścinawie przyjęli zgłoszenie o kradzieży kabla telekomunikacyjnego pomiędzy miejscowościami Zaborów i Dłużyce.

- W wyniku podjętych działań policjanci bardzo szybko zatrzymali podejrzanego w tej sprawie mężczyznę. Okazał się nim 32-letni mieszkaniec powiatu legnickiego. Jak ustalili funkcjonariusze sprawca chcąc zabrać skradziony kabel, za pomocą nożyc ciął go na mniejsze kawałki. Nie zdążył jednak swojego łupu ukryć w samochodzie, gdyż zauważył policyjny radiowóz. Schował się przed patrolem w zbożu, które rosło na pobliskim polu, a następnie aby uniknąć zatrzymania uciekał w kierunku miejsca swojego zamieszkania - powiedziała nam Sylwia Serafin, oficer prasowy KPP lubin.

Policjanci szybko namierzyli sprawcę i go zatrzymali. Funkcjonariusze odzyskali również skradziony kabel telekomunikacyjny i zabezpieczyli leżące przy nim nożyce do cięcia metalu.

- Mężczyzna usłyszał już zarzuty. Przyznał się do kradzieży kabla. Tłumaczył policjantom, że chciał go sprzedać, aby mieć pieniądze na życie - dodaje policjantka. - Za swój czyn odpowie przed sądem. Grozi mu kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.