Są pieniądze na remonty zabytków. Gmina przekaże 280 tysięcy

Dzwonnica w Czerńcu wyremontowana, co będzie następne? Nabór wniosków na dotacje trwa

Dzwonnica w Czerńcu wyremontowana, co będzie następne? Nabór wniosków na dotacje trwa. Do rozdania pół miliona złotych. Wnioski na renowacje przyjmowane są do końca lutego 2018