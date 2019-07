Ruszył Blues nad Odrą. Zapraszamy do Ścinawy!

Piątkowe granie rozpoczną przesłuchania amatorskich zespołów bluesowych, w tym roku zagrają: Ogród Złudzeń, Plug’n’Blues, Roxana Tutaj & Good Omen, Silver Heads 18 oraz VW Project. O godzinie 20:30 na scenie pojawi się zwycięzca ubiegłorocznego konkursu – Cool Cat. Natomiast muzyczny finał pierwszego dnia, to bez wątpienia koncert Caroline & the Lucky Ones.

– Nas, jako organizatorów cieszy, że blues gra w duszach ludzi. Może ten gatunek nie należy do najpopularniejszych, ale bardzo się rozwija, a nasza impreza tylko to potwierdza – mówi Dariusz „Daro” Łach, pomysłodawca festiwalu. Potwierdza to również gwiazda pierwszego dnia imprezy – Caroline & the Lucky Ones, ich muzyka to mieszanka bluesa i country, pozytywna i wesoła, dlatego wyłamuje się trochę ze stereotypów – dodaje organizator Ścinawskiego Bluesa nad Odrą.

Sobotnia część imprezy rozpocznie się o godzinie 13:00, kiedy to ulicami Ścinawy, ale i miejscowości sąsiednich, przejadą motocykliści. Fani motorów to zresztą nieodłączny element muzyki bluesowej, więc kolejny raz nie zabraknie ich na festiwalu. Fundacja Moto Silesia już po raz ósmy organizuje swój zlot w Ścinawie.