Rusza rekrutacja „Przewodników”! Zapisz się do Szkoły Przywództwa z KGHM!

We wtorek, 9 lipca 2019 r. na stronie internetowej spółki https://kghm.com/pl/przewodnicy-formularz-2019 udostępniony został elektroniczny formularz umożliwiający zainteresowanym kandydatom aplikowanie do udziału w I edycji Szkoły Przywództwa KGHM „Przewodnicy”.

Równocześnie opublikowano regulamin projektu określający kryteria, jakie muszą spełniać uczestnicy przedsięwzięcia. Opisuje on też jak będzie wyglądać cały proces rekrutacyjny oraz w jakich terminach odbywać się będą planowane w programie szkoły zajęcia.

– Rozpoczęliśmy proces rekrutacji do niezmiernie dla nas ważnego projektu Szkoły Przywództwa „Przewodnicy”. Już teraz cieszy się on dużym zainteresowaniem, a wstępne deklaracje udziału złożyło jak dotychczas ponad 150 osób. Wierzę, że uda nam się dotrzeć z precyzyjną informacją o tym przedsięwzięciu do potencjalnych uczestników, co przełoży się na wielu dobrych, zdolnych kandydatów – podkreśla Radosław Żydok, dyrektor Departamentu Analiz Regulacyjnych KGHM Polska Miedź S.A. – Jednocześnie mamy świadomość, że końcowy sukces „Przewodników” zależy nie tyle od ilości zgłoszeń, co przede wszystkim od tego, jakie osoby wyrażą chęć udziału w tym projekcie, stąd nasza chęć i dążenie do wytypowania najlepszych. Będziemy starali się osiągnąć to m.in. poprzez bliską współpracę ze skupiającymi młodych ludzi organizacjami i stowarzyszeniami – dodaje.