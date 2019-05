Rusza Polkowicki Rower Miejski. Szprychy dla mieszkańców od 8 czerwca!

Projekt pod nazwą „Szprychy – Polkowicki Rower Miejski”, rusza 8 czerwca (sobota) na polkowickim Rynku. Już od godz. 12 będą czekać na przybyłych liczne atrakcje. Wśród nich m. in. rowerowe show Jonasza Pakulskiego i bezpłatne przeglądy rowerowe. A punktualnie o godz. 13 wielkie otwarcie. „Szprychy – Polkowicki Rower Miejski” to przedsięwzięcie, a którego skorzystać może każdy. Wystarczy pobrać na swojego smartfona aplikację „Roovee”, doładować ją za min. 10 złotych i... w drogę!

O szczegółach korzystania z roweru miejskiego w Polkowicach mówi Jan Wojtowicz, pełnomocnik burmistrza ds. górnictwa i komunikacji.

– Polkowicka „Szprychy”, jak nazwaliśmy nasz projekt, to możliwość skorzystania z 50 rowerów do poruszania się po mieście i okolicy. Wystarczy w aplikacji „Roovee” zeskanować kod kreskowy umieszczony na wybranym rowerze, aby ten się odblokował i był gotowy do jazdy. Kiedy skończymy naszą trasę, wystarczy odłożyć rower do jednego z ośmiu punktów w mieście i na terenie Polkowickiej Podstrefy LSSE (miejsca stacji rowerowych na załączonej mapce), a system pobierze z naszego konta kwotę za przejechane kilometry. Co ważne, pierwsze 20 minut użytkowania polkowickiej „Szprychy” jest za darmo. Za każda kolejną minutę zapłacimy 5 groszy, czyli trzy złote za godzinę – tłumaczy Jan Wojtowicz.

Aplikacja „Roovee” nie tylko umożliwia skorzystanie z Polkowickiego Roweru Miejskiego. Aplikacja zapisuje także m. in. historię pokonywanych przez nas odcinków, liczy przejechane kilometry oraz rejestruje liczbę spalonych kalorii! A to wszystko do wyboru w jednym z trzech języków.