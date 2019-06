Rusza piątkowe granie za Wzgórzu Zamkowym!

Impreza pod nazwą „Piątkowe Granie – Wakacyjna Scena Prezentacji Muzycznych” już na stałe zapisała się w kalendarzu lubińskich imprez kulturalnych. Cykliczne letnie koncerty cieszą się coraz większym zainteresowaniem zarówno wśród muzyków, jak i publiczności.

Dla artystów, zwłaszcza tych, którzy od niedawna pokazują się na lokalnej scenie, koncerty w ramach imprezy dobrze już znanej w mieście i okolicach, są okazją do pokazania się szerszemu gronu słuchaczy. Jest też świetnym sprawdzianem, bo publiczność wybiera grupę, która najbardziej przypadła jej do gustu. Zespół, który zdobędzie najwięcej pozytywnych głosów, wygrywa kolejny koncert na zakończenie plenerowego sezonu muzycznego lub podczas festiwalu muzycznego organizowanego w Lubinie.

W tym roku Piątkowe Granie startuje 28 czerwca, a jako pierwszy zagra zespół All Bandits

W kolejnych tygodniach wystąpią: 5 lipca – My Secret Haven, 12 lipca – The Rude Romance, 19 lipca – Marcus Arent, 26 lipca – Hydrozagadka, 2 sierpnia – Z Dzielni Chłopcy, 9 sierpnia – No Idea, 16 sierpnia – Evolution, 23 sierpnia – The Mohers, 30 sierpnia - RAZ2 - Tribute to Maanam

Koncerty będą się odbywać w każdy piątek wakacji, o godz. 20:00 w Gospodzie Zamkowej w Lubinie. Wstęp bezpłatny.