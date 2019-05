Rogatki opadają, a kierowcy pędzą dalej. Jeden nawet wyprzedza! [WIDEO]

Ostatni dzwonek na zgłoszenia do Przeglądu Kapel Rockowych

Do 24 kwietnia Legnickie Centrum Kultury czeka na zgłoszenia zespołów do Przeglądu Kapel Rockowych (PKRock`19). Jeśli macie zespół i chcielibyście pokazać się legnickiej publiczności, a przy okazji zgarnąć atrakcyjne nagrody - zachęcamy do wysyłania zgłoszeń.