Prokuratura sprawdza, który z uczniów włamał się na konto i zrobił fotomontaż

Paragraf, którego dotyczy prowadzone przez lubińskich śledczych postępowanie mówi o znieważeniu funkcjonariusza publicznego podczas i w związku z pełnieniem przez niego obowiązków służbowych. To przestępstwo zagrożone jest karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Postępowanie wszczęto po tym jak dyrekcja Zespołu Szkół nr 2 złożyła zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez trzech uczniów tej szkoły. Mieli oni włamać się na konto na portalu społecznościowym kolegi, wykraść zdjęcie i stworzyć fotomontaż z podtekstem seksualnym z wykorzystaniem również zdjęcia jednego z nauczycieli szkoły.

- Dokumenty dotyczące tego postępowania zostały przesłane do Komendy Powiatowej Policji w Lubinie celem wykonania dalszych czynności - powiedziała nam Magdalena Serafin, prokurator rejonowy w Lubinie. - Postępowanie na razie prowadzone jest pod kątem znieważenia funkcjonariusza publicznego. Prokurator wydał już postanowienie o zwolnieniu z zachowania tajemnicy operatora teleinformatycznego celem ustalenia danych osób, które włamały się na konto internetowe pokrzywdzonego - dodaje prokurator Serafin.

Obecnie trwają przesłuchania świadków i pokrzywdzonych w tym zdarzeniu. - Czekamy również na materiały od operatora teleinformatycznego. Potem będą podejmowane decyzje co do dalszego toku postępowania - dodaje prokurator.

Magdalena Serafin zaznacza, że na tym etapie jeszcze za wcześnie jest by mówić o tym czy komukolwiek postawione zostaną zarzuty. Zmienić się może również paragraf dotyczący znieważenia nauczyciela. - Jest jeszcze kwestia wieku sprawców. Jeżeli okaże się, że to osoby nieletnie sprawa może zostać przekazana do sądu rodzinnego - mówi prokurator Serafin.