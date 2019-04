Pozbyli się gratów z domu! 40 ton zebrane w mgnieniu oka! [ZDJĘCIA]

Nikt nie spodziewał się takiego zainteresowania. Mieszkańcy gminy Ścinawa przed świętami bardzo chętnie pozbyli się starych, niepotrzebnych gratów ze swoich domów.

– W ostatnich dniach pracowały dwa zespoły, by zdążyć przed świętami. Dziś odbieramy odpady od ostatnich mieszkańców, których z różnych przyczyn nie udało się wcześniej załadować- tłumaczy Aneta Gonera, z firmy AG-EKO, która zajmowała się zbiórką.

Ze wstępnych podsumowań wynika, że udział w akcji wzięło ponad 500 gospodarstw. Organizatorzy spodziewali się, że w tydzień wywiozą wszystkie wystawione odpady wielkogabarytowe, a dopiero po wydłużeniu akcji o tydzień zdołali zebrać wszystkio.

– To były dwa bardzo pracowite tygodnie, a odpady odbieraliśmy najszybciej, jak się dało, również w weekend. W ostatnich dniach wysłana do pracy została jeszcze jedna grupa robotników, by zdążyć z odbiorem przed świętami. Spotykaliśmy się z bardzo życzliwym przyjęciem ze strony mieszkańców, co tylko potwierdza, jak zbiórka była potrzebna - informuje Aneta Gonera.

W samej Ścinawie zebrano ponad 20 ton odpadów wielkogabarytowych- głównie foteli i kanap. Najwięcej starych mebli wystawili pracownicy remontujący Dom dla Samotnych Matek z Dziećmi MARKOT w Ścinawie, prowadzony przez Stowarzyszenie MONAR.

W gospodarstwach indywidualnych o swoistym rekordzie można mówić w przypadku jednego z mieszkańców Przychowej, który jednorazowo oddał aż 1,5 tony odpadów.

– Tylko w pięciu wsiach, a więc: Przychowej, Lasowicach, Buszkowicach, Tymowej i Dziesławiu zebrano aż 20 ton odpadów wielkogabarytowych. Mam też nadzieję, że w najbliższej przyszłości unikniemy problemów z podrzucaniem niepotrzebnych mebli w przypadkowe miejsca, zyska na tym krajobraz naszych miejscowości oraz zdrowie mieszkańców, dodam, że w przyszłości planujemy częściej organizować podobne przedsięwzięcia - dodaje burmistrz Ścinawy Krystian Kosztyła.