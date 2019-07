Powiększą klasy w ogólniakach żeby każdy znalazł miejsce w szkole

We wtorek, 16 lipca szkoły średnie wywiesiły listy przyjętych. Setki uczniów do tego dnia żyło w stresie. Marzyli o dalszej edukacji w wybranych szkołach i klasach. Wszystko zależało od tego jakie oceny uczniowie mieli na świadectwie i jak im poszedł egzamin końcowy.

W Lubinie, jak co roku najbardziej obleganymi szkołami jest I i II Liceum Ogólnokształcące. Chętnych do tych szkół było dwa razy więcej niż miejsc, a trzeba wspomnieć o tym, że przygotowano osobne klasy dla absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów.

Absolwentów po szkole podstawowej było 970. O sto osób mniej ukończyło w tym roku gimnazja. Zaś w systemie zakwalifikowanych zostało około 1200 uczniów po szkole podstawowej i około 1100 osób po gimnazjum. Wśród nich są uczniowie z powiatu polkowickiego czy z okolic Legnicy. - Marzenia naszych dzieci legły w gruzach. Mimo wysokiego wyniku dzieci nie odstały się do szkoły, do której chciały - mówi matka jednego z uczniów, który chciał się uczyć w III LO, ale ze względu na za małą liczbę chętnych klasy nie utworzono. To jawna niesprawiedliwość - mówi kobieta. Jej syna przerzucono do innej klasy w III LO, ale tam się uczyć nie zamierza.