Posprzątaliśmy las! Leśniczy: śmiecenie w nim to zbrodnia! To był #trashchallenge

Było polewanie głowy wiadrami zimnej wody, były zdjęcia sprzed lat wrzucane na facebooka. Internetowych wyzwań nie brakuje. Teraz czas na sprzątanie. Akcja #traschallenge zatacza coraz szersze kręgi. Na całym świecie ludzie rzucają sobie wyzwanie - posprzątać bałagan w lasach, parkach, na łąkach, nad wodą. Wirtualna Polska rzuciła pomysł - niech sprzątaniem zajmą się też media.

- Na co dzień ścigamy się w liczbie napisanych tekstów, odbiorców, w tym, kto szybciej opublikuje newsa. Teraz chcemy pokazać, że z tej rywalizacji może wyjść coś jeszcze fajniejszego - napisał serwis wp.pl. Jego dziennikarze posprzątali las pod Warszawą. I rzucili wyzwanie - kolejne porządki miała przeprowadzić redakcja Dziennika Bałtyckiego. Ta zaś - gdy posprzątała już las pod Gdańskiem - rzuciła do sprzątania wezwała portal GazetaWroclawska.pl. Natychmiast ruszyliśmy do pracy.