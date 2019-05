Pornograficzny fotomontaż i kłopoty dyrektora ZS nr 2 w Lubinie [ZDJĘCIA]

- Dyrektor skreślił z listy uczniów jednego z chłopców, a na pocieszenie jego matce powiedział, że jeszcze skreśli kolejnych - powiedział w trakcie sesji rady powiatu jeden z rodziców uczniów, którzy mieli brać udział w zdarzeniu. - My jesteśmy bezradni, możemy się jedynie poskarżyć i właśnie to robimy.

Do lubińskiej prokuratury rejonowej wpłynęło zgłoszenie o możliwości popełnienia przestępstwa przez grupę uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Lubinie. Mieli oni wykraść login i hasło do prywatnego konta na portalu społecznościowym jednego z uczniów tej samej szkoły. Stamtąd pobrali zdjęcie, które wykorzystali do stworzenia fotomontażu o zabarwieniu pedofilskim. Na tym fotomontażu widnieć ma również zdjęcie jednego z nauczycieli tej szkoły. Sprawa jest na tyle bulwersująca, że dyrektor szkoły Bogdan Dudek postanowił wyciągnąć konsekwencje wobec uczniów.

- Postawiona zostałam pod murem. Pan dyrektor powiedział, że albo w dniu dzisiejszym polubownie wybiorę dokumenty syna ze szkoły gdzie mamy dwa i pół miesiąca do wakacji i zdaję sobie sprawę, że żadna szkoła już go nie przyjmie by mógł kontynuować naukę, albo będzie wyrzucony ze szkoły dyscyplinarnie - mówiła matka drugiego z uczniów. - Mi zależy tylko na tym by mój syn skończył szkołę do czego ma prawo. Bo ma prawo do nauki - dodała.

W sumie skarg na Bogdana Dudka do rady powiatu lubińskiego wpłynęło w ostatnich tygodniach pięć. Cztery z nich są złożone przez rodziców uczniów. Jedna przez nauczyciela. Większością głosów radni uznali, że nie są na tyle kompetentni by rozstrzygać zasadność skargi. Nie przekonało ich również, że zdaniem radnego Tadeusza Maćkały rozstrzygnięcia w tej sprawie powinny zapaść po tym jak prokurator podejmie decyzje czy wszcząć postępowanie po zgłoszeniu przestępstwa przez dyrekcję ZS nr 2 w Lubinie. Wszystkie skargi zostały przekazane do rozpatrzenia przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.