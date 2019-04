Popek w Legnicy! Pierwszy raz w rodzinnym mieście. Popek&Matheo już w sobotę

Popka - budzącego tyle samo kontrowersji co sympatii rapera, Króla Albanii i zawodnika sztuk walki - specjalnie przedstawiać nie trzeba. Nawet ci, którzy nie interesują się rapem ani sportem zapewne o nim słyszeli, bo rosnąca popularność doprowadziła Popka do znanego programu telewizyjnego "Taniec z gwiazdami", którego zresztą o mało nie wygrał. Powstał nawet dokumentalno - biograficzny film o artyście. Popek urodził się i wychował w Legnicy, na Zakaczawiu. Spędził tu 14 pierwszych lat życia. Sobotni koncert Popek&Matheo będzie więc wyjątkowy: to pierwszy występ rapera w rodzinnym mieście.

Król Albanii od pewnego czasu stawia na nieco poważniejszy przekaz muzyczny, o czym zapewne przekonamy się podczas koncertu w Legnicy. Na albumach nagranych z Mateuszem "Matheo" Schmidtem (producentem odpowiadającym m.in. za utwory Tedego, Donguralesko czy Soboty), Popek odszedł od typowo imprezowych klimatów, czego najlepszym dowodem jest przebój "Wodospady". Ostatnia płyta duetu "Dr Jekyll and Mr Hyde", na której gościnnie pojawił się Daniel Olbrychski, ukazała się w 2018 r., nakładem Step Records.

Sobotni koncert miał się odbyć na dziedzińcu Akademii Rycerskiej, jednak z powodu zapowiadanego deszczu został przeniesiony do Sali Maneżowej Akademii Rycerskiej. Z tej przyczyny ilość miejsc dla publiczności będzie ograniczona - zachęcamy więc do jak najszybszego zakupu biletów.

Można je nabyć w punktach stacjonarnych oraz na ticketmaster.pl

Bilety kosztują: 35 zł (przedsprzedaż w punktach stacjonarnych), 40 zł (ticketmaster.pl), 60 zł (w dniu koncertu).

Punkty prowadzące w regionie przedsprzedaż biletów:

Legnica

Galeria Satyrykon (Rynek 36)

Sklep Muzyczny Piano - Forte (ul. Pocztowa 5a)

Sklep muzyczny Rock&More (ul. Górnicza 6)

Lubin

Sklep muzyczny Piano - Forte (ul. Mieszka I 3)

Złotoryja

ZOKiR (ul. Reymonta 5)

Chojnów

Biuro Podróży "Gromad" (Rynek 24).