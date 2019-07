Policjant na wolnym zatrzymał zodzieja i poszukiwanego przez policję

Po chwili 25-latekj schował jakiś przedmiot pod ubraniem i szybkim krokiem wyszedł ze sklepu. Został zatrzymany przez obserwującego go funkcjonariusza i oddany dla patrolu prewencji.

Do zdarzenia doszło w miniony piątek. - Uwagę policjanta zwrócił fakt, że 25–latek nerwowo się rozglądał, a po chwili schował jakieś przedmioty pod bluzę i nie płacąc za nie wyszedł ze sklepu. Nie zdążył jednak oddalić się za daleko, gdyż po krótkim pościgu, został zatrzymany prze obserwującego go policjanta - powiedziała nam Sylwia Serafin, oficer prasowy KPP Lubin. - Funkcjonariusz zdążył powiadomić dyżurnego, który wysłał na miejsce patrol prewencji. Okazało się, że mężczyzna ukradł 3 książki o łącznej wartości 120 złotych. Za to wykroczenie, został ukarany przez mundurowych mandatem karnym.

Na tym jednak nie koniec. Policjant wrócił do robienia zakupów. Będąc jednak w kolejnym ze sklepów, zauważył osobę poszukiwaną do odbycia kary pozbawienia wolności. - Udając się za podejrzanym funkcjonariusz powiadomił o tym fakcie kolegów wydziału kryminalnego, którzy niezwłocznie przybyli na miejsce i zatrzymali 34-letniego mieszkańca gminy Lubin - dodaje policjantka.