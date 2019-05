Policjanci podsumowali długi weekend majowy

Od 26 kwietnia do 5 maja funkcjonariusze przeprowadzili blisko 466 różnego rodzaju interwencji, zatrzymali na gorącym uczynku przestępstwa 18 osób. Policjanci czuwając nad bezpieczeństwem podróżujących, w ciągu minionych dni zatrzymali 4 nietrzeźwych kierujących i 4 kierujących, którzy kierowali pojazdami pomimo orzeczonego wobec nich sądowego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

- Lubińscy policjanci prowadząc wzmożone działania kontrolne, w trakcie trwania długiego weekendu majowego zatrzymali 4 osoby, które mimo wielokrotnych apeli o trzeźwość, zdecydowały się wsiąść za kierownicę swoich pojazdów po spożyciu alkoholu. 8 osób straciło prawo jazdy, nie stosując się do ograniczeń prędkości w terenie zabudowanym. Policjanci ruchu drogowego wylegitymowali 393 kierujących i nałożyli mandaty karne na 309 osób, które nie stosowały się do przepisów ruchu drogowego - wylicza Sylwia Serafin, oficer prasowy KPP Lubin. - Mundurowi zatrzymali także 4 osoby, które nie zastosowały się do orzeczonego wobec nich, sądowego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Weekend majowy, to nie tylko czas wzmożonej pracy policjantów ruchu drogowego. Od 26 kwietnia do niedzieli 05 maja 2019r. funkcjonariusze przeprowadzili 466 różnego rodzaju interwencji. W wyniku prowadzonych działań, zatrzymali na gorącym uczynku przestępstwa 18 osób. W ręce policjantów wpadło 13 osób poszukiwanych (w tym dwie osoby nieletnie).