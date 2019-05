Pogoda na lato 2019. Jaka będzie pogoda w lipcu i sierpniu?

Majówka może nie jest zbyt gorąca, ale to właśnie w maju przyjdą pierwsze, naprawdę ciepłe dni. Miesiąc później może być już wyjątkowo upalnie. Oto długoterminowa prognoza na lato 2019:

Czerwiec 2019 - prognoza pogody

W I tygodniu czerwca będzie raczej słonecznie, pojawią się lokalne zachmurzenia i burze. Temperatura: 24 stopnie w ciągu dnia, 12 stopni w nocy.

W II tygodniu czerwca możemy spodziewać się podobnej pogody co w pierwszym. Przelotne opady deszczu prognozowane pod koniec tygodnia.

III tydzień czerwca może być bardziej deszczowy – okresowe opady deszczu są przewidywane w środku tygodnia.

IV tydzień czerwca – sporo słońca, temperatura sięgnie 25 stopni. Możliwe lokalne burze.

Lipiec 2019 - prognoza pogody

I tydzień lipca będzie słoneczny i ciepły – od 22 do 25 stopni Celsjusza. Pod koniec tygodnia pojawią się lokalne zachmurzenia i opady.

II lipca może być burzowy. Temperatura spadnie do 20 stopni Celsjusza.

III tydzień lipca zapowiada się bezchmurnie. Temperatury – do 25 stopni Celsjusza w ciągu dnia.

IV tydzień lipca będzie słoneczny i upalny. Temperatury sięgną nawet 30 stopni w ciągu dnia.

Sierpień 2019 - prognoza pogody

Tutaj synoptycy nie porywają się jeszcze z przewidywaniem aury, ale niemal wszyscy są zgodni - na pewno będzie sucho.