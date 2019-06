Początek wakacji to wzmozony czas pracy dla policji w całym regionie

Wakacje, urlop, czas wolny. Wielu z nas niecierpliwie czekało na ten moment, by wyruszyć w drogę do miejsc, w których zaplanowaliśmy wypoczynek. By bezpiecznie dojechać na miejsce i wrócić później do domu, musimy pamiętać o podstawowych zasadach obowiązujących na drodze oraz o bezwzględnym przestrzeganiu przepisów ruchu drogowego.

Niestety w dalszym ciągu wielu kierowców zapomina o tych zasadach. Zamiast kierować się rozsądkiem i zachowywać ostrożność na drodze, wykazują się brawurą. A to właśnie ona połączona z nadmierną prędkością, alkoholem, czy też nieprawidłowo wykonywanymi manewrami, jest niezmiennie najczęstszą przyczyną wypadków drogowych, również tych tragicznych w skutkach.

Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo na drodze podczas wakacji lubińscy policjanci ruchu drogowego rozpoczęli wzmożone działania kontrolne. - Funkcjonariusze pełniąc służbę w pojazdach oznakowanych i nieoznakowanych, zwracają szczególną uwagę na prędkość, stan trzeźwości kierujących, prawidłowe wykonywanie manewrów, szczególnie wyprzedzania oraz stosowanie pasów bezpieczeństwa i urządzeń do bezpiecznego przewożenia dzieci - mówi Sylwia Serafin, oficer prasowy KPP Lubin.