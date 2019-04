Piast Gliwice - KGHM Zagłębie Lubin 1:0. Europejskie puchary uciekają Miedziowym

Śląsk Wrocław lepszy od Zagłębia Lubin w derbach [ZDJĘCIA]

Dla obu ekip było to arcyważne spotkanie, nie tylko ze względu na derby. Lubinianie chcieli doskoczyć do górnej połowy tabeli, z kolei Śląsk chciał wydostać się z jej dolnego rejonu. Ostatecznie to Śląsk Wrocław wygrał 2:0!