Pani Stanisława świętowała 90-te urodziny! [ZDJĘCIA]

Jubilatkę z kwiatami, prezentami i życzeniami zdrowia, spokoju i miłości, odwiedził wójt Tadeusz Kielan oraz sołtys Raszówki Tadeusz Kosturek. – Nie wygląda Pani na swoje lata. Życzę by kolejne upływały w spokoju, zdrowiu i życzliwości – mówił wójt Tadeusz Kielan.

– Wiele lat pracowałam w tartaku, bywało naprawdę bardzo ciężko, w tym wiele urazów, ale za to po pracy często się spotykaliśmy, wspieraliśmy i było wesoło. Udało mi się także później zmienić pracę i byłam zatrudniona w Ośrodku Zdrowia w Raszówce – mówi z uśmiechem Stanisława Filip.

W Raszówce pani Stanisława mieszka już ponad 65 lat. Przyjechała na zachód po wojnie z Piotrkowa Trybunalskiego. Mieszkała w Szczytnikach koło Prochowic, później przeprowadziła się do Raszówki do domu, w którym mieszka do dzisiaj. Wychowała dwóch synów i doczekała się czterech wnuków i 3 prawnuków.